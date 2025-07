Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,69 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,69 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 25,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.145.580 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.06.2025 markierte das Papier bei 26,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,36 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,71 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,85 EUR je Aktie.

