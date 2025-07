Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,38 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,38 EUR an der Tafel. Bei 25,40 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 24,92 EUR. Bei 25,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.888.041 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 26,10 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,84 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,36 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2025 aus.

