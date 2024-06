Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Nachmittag ausgebremst

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 14,22 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 14,22 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,04 EUR nach. Bei 14,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.111.245 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,68 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 37,37 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 17,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,97 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

