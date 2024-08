Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Deutsche Bank im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,40 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 13,40 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,45 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.135.289 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 21,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,55 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,666 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 18,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

