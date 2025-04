Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,8 Prozent auf 19,84 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 19,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 19,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.276.244 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 61,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,999 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 23,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank deutlich tiefer - Immobilienwerte steigen