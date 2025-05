Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 25,25 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.132.207 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 25,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Mit Abgaben von 51,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,25 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

