Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 25,03 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 25,03 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.925.125 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,65 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 103,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Deutsche Bank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

