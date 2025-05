Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittwochnachmittag ins Plus

Deutsche Bank im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 25,57 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 25,57 EUR zu. Bei 25,58 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.320.291 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 52,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Am 29.07.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

