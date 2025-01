Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag höher

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 18,16 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 18,16 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.291.395 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (11,52 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,11 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 20,57 EUR.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

