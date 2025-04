Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 18,38 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 18,38 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 17,86 EUR. Mit einem Wert von 17,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.556.513 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,60 Mrd. EUR.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

