Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Vormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 24,86 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 24,86 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,91 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428.503 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,03 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 102,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

