Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 24,63 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,63 EUR ab. Bei 24,37 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 24,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.755.035 Deutsche Bank-Aktien.

Am 12.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,25 EUR an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

