Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittag ins Plus

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15.06.2022 12:22:00 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 9,43 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,53 EUR. Mit einem Wert von 9,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.577.686 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Gewinne von 35,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 15,57 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 7.328,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.222,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

