Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15.07.2022 16:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 7,68 EUR. Bei 7,75 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.195.409 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 47,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,24 EUR an.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 7.328,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 27.07.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

