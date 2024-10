Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 15,94 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 15,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,93 EUR. Bei 16,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.975.884 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,71 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,661 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

