Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag tiefer

Um 12:22 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 9,95 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 9,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.075.911 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 32,03 Prozent zulegen. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 37,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,55 EUR.

Am 26.10.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.918,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

