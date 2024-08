Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag gesucht

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,90 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 13,90 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,95 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 879.013 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Gewinne von 22,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,666 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

