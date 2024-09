Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 14,57 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 14,57 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,45 EUR ab. Bei 14,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.026.855 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 54,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 17,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

