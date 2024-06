Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 14,63 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,63 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 14,65 EUR. Bei 14,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.629.728 Stück.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,14 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 17,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

