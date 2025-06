Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 23,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 23,94 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,89 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.871.622 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 25,65 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 48,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,25 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren bedeutet

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Deutsche Bank-Aktie sinkt: Deutsche Bank feuert Mitarbeiter wegen Unterschlagung