Aktie im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag im Plus

17.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 15,28 EUR.

Wer­bung

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 15,28 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,35 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,10 EUR. Bisher wurden heute 1.500.783 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (9,44 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,666 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,11 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent gesteigert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,26 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt Deutsche Bank: Keine Anpassungen am Abschluss 2019 nach Bafin-Rüge - Deutsche Bank-Aktie tiefer XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX mittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com