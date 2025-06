Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 24,16 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,16 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 24,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.638.117 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 49,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren bedeutet

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Deutsche Bank-Aktie sinkt: Deutsche Bank feuert Mitarbeiter wegen Unterschlagung