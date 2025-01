Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 18,72 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 18,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 18,79 EUR. Bei 18,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.477.199 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2025 markierte das Papier bei 18,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 0,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 11,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 38,45 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 23.10.2024. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 16,59 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Deutsche Bank die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

