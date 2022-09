Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 9,03 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,02 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.511.298 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,05 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,96 EUR.

Am 11.08.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.650,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.214,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Deutsche Bank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2021 aus.

