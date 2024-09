Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kursabschlägen

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 15,07 EUR ab.



Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 15,07 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,07 EUR ab. Bei 15,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.640.381 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,90 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,45 EUR.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 17,23 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

