Deutsche Bank-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Deutsche Bank zu

Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 9,21 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.975 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.203.072 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 10,37 EUR markierte der Titel am 14.02.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 16.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,45 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,46 EUR. Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2022 0,980 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Deutsche Bank AG ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. Als Multispezialbank bietet sie Kunden eine breite Palette an Bankdienstleistungen an. Den Privatkunden steht eine Rundumbetreuung von der Kontoführung über die Beratung bei der Geld- und Wertpapieranlage bis hin zur Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung zur Verfügung. Firmen- und institutionellen Kunden bietet die Bank das umfassende Spektrum einer internationalen Firmenkunden- und Investmentbank – von der Zahlungsverkehrsabwicklung über die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung bis hin zur Begleitung von Börsengängen und der Beratung bei Übernahmen und Fusionen. Darüber hinaus nimmt die Deutsche Bank eine führende Stellung im Bereich des internationalen Devisen-, Anleihen- und Aktienhandels ein. Als Universalbank ist die Deutsche Bank in den Bereichen Privat- & Geschäftskunden, Asset & Wealth Management, Corporate Banking & Securities, Global Transaction Banking und Non-Core Operations-Einheit tätig. Außerdem ist das Unternehmen im Devisenhandel aktiv. Des Weiteren ist sie mit über 90 Prozent Beteiligung Hauptaktionär der Postbank. Das Unternehmen wurde 1870 gegründet. Die Deutsche Bank-Aktie ist seit 1988 im DAX gelistet. Sie unterhält rund 2.000 Niederlassungen in über 150 Ländern.

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Das Superjahr des DAX: Das sind die 12 Favoriten

Deutsche Bank-Aktie stabil: Anscheinend rund 20 Prozent mehr Bonus geplant - Streik in Callcentern

Erste Schätzungen: Deutsche Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com