Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,82 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,82 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 18,76 EUR. Mit einem Wert von 18,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 329.623 Stück.

Am 21.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,67 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 38,77 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 20,50 EUR angegeben.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,42 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus