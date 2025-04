Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Keller

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,5 Prozent auf 19,27 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,5 Prozent auf 19,27 EUR. Bei 19,01 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.759.659 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 57,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,999 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,60 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank deutlich tiefer - Immobilienwerte steigen