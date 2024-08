Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,61 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,61 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.434.307 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,44 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 18,16 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,23 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Deutsche Bank-Aktie in Grün: Deutsche Bank kann Rechtsstreit wegen Postbank-Übernahme größtenteils beilegen