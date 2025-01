Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,04 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 19,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 19,22 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 19,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 336.592 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 19,22 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,48 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,50 EUR aus.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

