Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 8,87 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,81 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.762.667 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,25 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 22,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,09 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.315,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

