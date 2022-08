Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittwochvormittag

Um 09:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 8,35 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 268.785 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,94 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,17 EUR.

Am 27.07.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 6.650,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

