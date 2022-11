Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,39 EUR. Mit einem Wert von 10,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.983.467 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Gewinne von 29,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Abschläge von 43,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 13,14 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.650,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2021 aus.

