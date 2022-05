Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie legte um 25.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 10,21 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,23 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 362.845 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 30,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,05 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,97 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.327,77 EUR umgesetzt, gegenüber 7.222,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

