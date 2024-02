Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,39 EUR.

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,42 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 196.337 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,92 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 4,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,451 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

