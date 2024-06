Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 14,81 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 14,81 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,85 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.713.153 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 9,05 EUR. Abschläge von 38,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

