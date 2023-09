Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,30 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 10,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,27 EUR. Bei 10,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.112.124 Aktien.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 19,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Abschläge von 29,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 7.409,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

