Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 14,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 14,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 14,79 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,62 EUR. Bisher wurden heute 1.213.028 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 9,44 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 55,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,16 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im DAX

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Gewinne