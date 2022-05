Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag stärker

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 10,57 EUR. Bei 10,62 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 502.736 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 29,46 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,97 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 7.328,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,77 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Konkurrent aus dem Stand größte Beteiligung: In diese US-Werte hat die Commerzbank im ersten Quartal investiert

Zinsfantasie: EZB-Chefin löst Bankenrally aus

Eurokurs nähert sich zunehmend dem Dollar an - wie wahrscheinlich ist eine Parität?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com