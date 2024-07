Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 14,64 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 14,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 14,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.268.429 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 16,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 35,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,666 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 14,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

