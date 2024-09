Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,41 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,41 EUR ab. Bei 15,36 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.752.003 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,55 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,37 EUR fest.

