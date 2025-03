Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 21,56 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 21,56 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 21,39 EUR. Bei 21,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.950.336 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 43,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 14,60 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,83 EUR im Jahr 2025 aus.

