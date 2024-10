Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittag ins Plus

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 211,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 211,20 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 212,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.197 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 27,75 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,06 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 212,78 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,52 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

