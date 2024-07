Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Dienstagvormittag

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 188,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 188,70 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 188,70 EUR. Bei 189,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.471 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,85 EUR erreichte der Titel am 28.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,26 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 204,88 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

