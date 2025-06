Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 282,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 282,80 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 282,80 EUR ein. Bei 286,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98.529 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,30 EUR am 07.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 37,66 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 264,33 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,32 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Mai 2025: So schätzen Experten die Deutsche Börse-Aktie ein

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen