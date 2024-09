Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 203,60 EUR nach oben.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 203,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 202,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.159 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 203,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 152,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,05 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,33 EUR aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,46 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

