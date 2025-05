Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Plus

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 292,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 292,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 293,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 289,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.804 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,17 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,90 EUR am 30.05.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 39,95 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,27 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 262,11 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,34 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

