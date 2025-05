Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 286,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 286,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 286,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 289,10 EUR. Bisher wurden heute 20.001 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,58 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 264,33 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

