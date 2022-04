Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag billiger

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 168,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 167,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.416 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 168,45 EUR. 0,27 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 132,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 167,43 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 814,00 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 12,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 934,80 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Deutsche Börse am 25.04.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 15.02.2023.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse