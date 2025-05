Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 290,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 290,90 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 289,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.812 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Mit Abgaben von 39,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 262,11 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,34 EUR je Aktie belaufen.

